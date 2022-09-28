Доменикали: Ферстаппен никому не смотрит в лицо и в этом сильно напоминает мне Шумахера

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мыслями о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене, признавшись, что он напоминает ему легендарного пилота Михаэля Шумахера.



«Он похож на него, потому что тоже фокусируется на всём, что делает на трассе. Он сильно повзрослел и научился справляться с эмоциями. Он каннибал, никому не смотрит в лицо. И в этом он очень сильно напоминает мне Михаэля», — приводит слова Доменикали Corriere dello Sera.



В настоящее время Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 335 очков. На втором месте – Шарль Леклер из «Феррари» (219). Тройку сильнейших замыкает напарник Макса, мексиканец Серхио Перес, на счету которого 210 баллов.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: