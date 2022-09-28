В «Альпин» рассказали о важной новинке на Гран-при Сингапура

Главный технический директор «Альпин» Пэт Фрай рассказал о модернизации болида к Гран-при Сингапура.
«Здорово, что мы возвращаемся в Сингапур впервые с 2019 года. С момента его появления в календаре это всегда было хорошим событием, характеристики трассы привносят оживление как в квалификацию, так и в гонку. В этот уикенд мы устанавливаем на обе машины совершенно новое днище, которое также будет использовано в Японии на следующей гонке. Визуально, на первый взгляд, оно не сильно отличается от предыдущей версии, поскольку большинство изменений находится под ним. Однако это должно принести улучшения в производительности. На последних гонках нам удалось привнести в болид сильный набор усовершенствований, и все они сработали так, как ожидалось. Нам предстоит ещё несколько модернизаций в этом сезоне. Все в Энстоуне исключительно хорошо поработали над достижением поставленных целей по развитию, так что спасибо всем участникам за их тяжёлую работу», — приводит слова Фрая пресс-служба команды.
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