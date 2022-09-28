Штайнер: не думаю, что три американских этапа будут мешать друг другу

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о расширении календаря Формулы-1.



«Думаю, что 24 гонки — это много, но в этом есть смысл. Поклонники хотят видеть наши гонки, и это самый большой комплимент, который они могут нам сделать. Нам нужно много работать, чтобы сделать их счастливыми.



Три гонки в Америке? Думаю, для этого настало нужное время. Формула-1 уже популярна в Америке, и её популярность только растёт. Больше гонок там — это хорошо.



У каждой из американских трасс есть своя особенность, которая выделяется, они не похожи друг на друга. Думаю, это отлично. США — большая страна, эти гонки не будут мешать другу другу. Две гонки, на которых мы уже побывали, прошли хорошо, и, думаю, в Вегасе нас тоже ждёт маленькое шоу», — приводит слова Штайнера официальный сайт Формулы-1.