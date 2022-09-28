Чагин: бумага от ФИА — это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны

Глава «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о документе ФИА, который российским гонщикам нужно подписать для участия в международных соревнованиях.
«Мы до последнего момента вели переговоры, чтобы смягчить текст этой бумаги от ФИА, чтобы найти какое-то компромиссное решение и спорт не смешивался с политикой. Но все попытки оказались тщетными.
В таких же условиях находятся очень многие российские спортсмены и команды в олимпийских и неолимпийских видах спорта. Их федерации тоже выдвигают схожие требования.
Там всё написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем». Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык. Помимо прочего, неприемлем и пункт, допускающий односторонний отказ в старте со стороны организаторов.
Нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним — смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных национальностей. А сейчас вот та же бумага от ФИА — это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие подобные провокации не пойдём», — сказал Чагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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