Чагин: бумага от ФИА — это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны

Глава «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о документе ФИА, который российским гонщикам нужно подписать для участия в международных соревнованиях.



«Мы до последнего момента вели переговоры, чтобы смягчить текст этой бумаги от ФИА, чтобы найти какое-то компромиссное решение и спорт не смешивался с политикой. Но все попытки оказались тщетными.



В таких же условиях находятся очень многие российские спортсмены и команды в олимпийских и неолимпийских видах спорта. Их федерации тоже выдвигают схожие требования.



Там всё написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем». Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык. Помимо прочего, неприемлем и пункт, допускающий односторонний отказ в старте со стороны организаторов.



Нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним — смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных национальностей. А сейчас вот та же бумага от ФИА — это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие подобные провокации не пойдём», — сказал Чагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.