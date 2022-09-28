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Источник: W Series рискует не закончить сезон-2022 из-за многомиллионных долгов

Источник: W Series рискует не закончить сезон-2022 из-за многомиллионных долгов
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Чемпионат W Series рискует не завершить сезон-2022 из-за финансовых проблем, сообщает Daily Telegraph. По информации источника, у руководства «женской» Формулы есть серьёзные долги перед кредиторами.

Согласно последним отчётам, поданным в регистрационную палату, долги компании по состоянию на 31 декабря 2021 года превышают £ 7,5 млн.

Кроме того, как сообщает источник, недавно у серии сорвалась многомиллионная сделка с неназванным американским инвестором.

W Series в 2022 году проводит свой третий сезон. Первый чемпионат женской серии прошёл в 2019 году, в 2020-м сезон был отменён из-за пандемии коронавируса, однако вернулся в качестве серии поддержки Формулы-2 в 2021 году. Первые два сезона чемпионкой серии становилась британка Джейми Чедвик. Она же лидирует в чемпионате и в нынешнем сезоне.

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