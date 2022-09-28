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Марио Андретти: «Феррари» подарила Ферстаппену титул на блюдечке

Марио Андретти: «Феррари» подарила Ферстаппену титул на блюдечке
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался об ошибках «Феррари» в сезоне-2022.

«Макс ещё раз доказал, насколько он достоин звания чемпиона мира. Во многом это благодаря «Феррари». Команда была очень конкурентоспособна в этом году, но предоставила победу Максу на блюдечке. Он контролировал ситуацию, но ему отдали все возможности. Было приятно видеть, как «Феррари» возвращается в борьбу, но они допустили слишком много стратегических ошибок. Это просто невероятно.

У них есть сильные гонщики и хорошая машина. И Шарль, и Карлос способны побеждать. Их машина была неизменно быстра, как в квалификации, так и в гонках, но Макс и «Ред Булл» просто гнули свою линию. Они проделали феноменальную работу. Но стратегические решения «Феррари» иногда были очень странными. С такой быстрой машиной им не нужно придумывать стратегию, отличную от других. Они просто упустили много возможностей. Даже Чарльз несколько раз выражал своё разочарование. Тот, кто диктует стратегию в «Феррари», делает своё дело не очень хорошо», — приводит слова Андретти PlanetF1.

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