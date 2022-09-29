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Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2022 года

Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2022 года
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С 30 сентября по 2 октября на автодроме «Марина-Бэй» состоится Гран-при Сингапура Формулы-1.

Все заезды в Сингапуре будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Сингапуре

Пт, 30 сентября

13:00 — первая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00 — вторая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1

Сб, 1 октября

13:00 — третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00 — квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1

Вс, 2 октября

15:00 — Гран-при Сингапура, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Сингапуре.

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