Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2022 года

С 30 сентября по 2 октября на автодроме «Марина-Бэй» состоится Гран-при Сингапура Формулы-1.



Все заезды в Сингапуре будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.



Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.



Расписание трансляций уикенда в Сингапуре



Пт, 30 сентября



13:00 — первая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1

16:00 — вторая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1



Сб, 1 октября



13:00 — третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1

16:00 — квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1



Вс, 2 октября



15:00 — Гран-при Сингапура, гонка Формулы-1



«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Сингапуре.

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