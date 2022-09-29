Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2022 года

С 30 сентября по 2 октября на автодроме «Марина-Бэй» состоится Гран-при Сингапура Формулы-1.
Все заезды в Сингапуре будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в Сингапуре
Пт, 30 сентября
13:00 — первая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00 — вторая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
Сб, 1 октября
13:00 — третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00 — квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1
Вс, 2 октября
15:00 — Гран-при Сингапура, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Сингапуре.
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