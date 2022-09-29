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Феттель: я сам принял решение уйти, Лоуренс Стролл здесь ни при чём

Феттель: я сам принял решение уйти, Лоуренс Стролл здесь ни при чём
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл никак не повлиял на его решение закончить карьеру.

«Теннисисты тоже много путешествуют. В целом мы должны следовать своим амбициям из-за таланта. И с этой точки зрения я доволен, потому что смог осуществить мечту. Мы любим участвовать в гонках, любим вызовы. Я бы сам заплатил за то, чтобы иметь возможность делать то, что я делаю.

Я сам принял решение уйти. Команда и Стролл не имеют к этому никакого отношения.

Будущее? Я ещё не принял решение. Хочу посмотреть, сколько времени пройдёт, прежде чем я начну скучать. Может быть, через три месяца я буду плакать и хотеть вернуться. А может, я больше не буду на трассе и просто стану наслаждаться семейной жизнью», — приводит слова Феттеля Autosprint.

Так кто же такой Феттель — великий чемпион или просто «самовозник»? Так кто же такой Феттель — великий чемпион или просто «самовозник»?
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