Феттель: я сам принял решение уйти, Лоуренс Стролл здесь ни при чём

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл никак не повлиял на его решение закончить карьеру.
«Теннисисты тоже много путешествуют. В целом мы должны следовать своим амбициям из-за таланта. И с этой точки зрения я доволен, потому что смог осуществить мечту. Мы любим участвовать в гонках, любим вызовы. Я бы сам заплатил за то, чтобы иметь возможность делать то, что я делаю.
Я сам принял решение уйти. Команда и Стролл не имеют к этому никакого отношения.
Будущее? Я ещё не принял решение. Хочу посмотреть, сколько времени пройдёт, прежде чем я начну скучать. Может быть, через три месяца я буду плакать и хотеть вернуться. А может, я больше не буду на трассе и просто стану наслаждаться семейной жизнью», — приводит слова Феттеля Autosprint.
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