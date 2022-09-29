Марко: раньше Ферстаппен мог сойти с ума, если что-то шло не так в пятничном заезде

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу пилота своей команды Макса Ферстаппена.

«Макс теперь ездит быстрее с меньшим риском, а также с меньшим износом оборудования. Раньше, если что-то не получалось в пятницу, он был близок к тому, чтобы сойти с ума. Сейчас он смотрит на это совсем по-другому. Мы будем упорно работать во время гонки. Это всегда беспокоило Макса ещё год или два назад. Он просто всегда хотел быть первым. Теперь он знает, что это возможно, так что второе или третье место на стартовой решётке — не проблема.

Когда Феттель выступал в 2009 году, ни он, ни мы не были готовы к чемпионату мира. Потом были эти четыре года, но я думаю, что сейчас в команде стало гораздо меньше давления. Команда также доказала, на что она способна — как и сейчас, у нас всегда самые быстрые пит-стопы», — приводит слова Марко Racingnews365.