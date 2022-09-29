Бергер: Бинотто нужна помощь для управления «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, руководитель серии DTM Герхард Бергер считает, что Маттиа Бинотто нуждается в помощи в управлении «Феррари».

«Вам нужно несколько плеч, на которые распределяется нагрузка. Как в «Ред Булл» с Хельмутом Марко, Кристианом Хорнером и Эдрианом Ньюи. То же самое и с «Мерседесом». Это отличная команда, которая, я уверен, вернется в борьбу за чемпионство в следующем году.

Бинотто отлично справляется со своей работой. Он превратил машину, которая не была конкурентоспособной, в отличную машину, а его команда теперь борется за высшие места. Он хороший лидер, но ему придется уступить некоторые сферы ответственности нужным людям, ему нужна помощь», — приводит слова Бергера GrandPrix.