Врачи разрешили Албону принять участие в Гран-при Сингапура

Пилот «Уильямса» Александер Албон сможет принять участие в Гран-при Сингапура после того, как он получил разрешение от врачей.

Напомним, перед Гран-при Италии в Монце Ник де Врис экстренно заменил Алекса Албона, который был отправлен в госпиталь из-за аппендицита. После операции у гонщика возникли неожиданные послеоперационные анестезиологические осложнения, которые привели к остановке дыхания — известному, но редкому осложнению. Он был повторно интубирован и переведён в отделение интенсивной терапии для оказания поддержки.

В нынешнем сезоне на счету Албона четыре очка, он располагается на 19-м месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Николас Латифи очков в этом сезоне не набирал.