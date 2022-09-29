Норрис получил травму ноги перед Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис подтвердил, что получил травму перед Гран-при Сингапура, который состоится в эти выходные.

На пресс-конференции перед Гран-при Норриса спросили, является ли наложение ремня на ногу «чем-то серьезным». Гонщик «Макларена» сказал, что он должен быть в порядке, чтобы участвовать в соревнованиях.

«Нет, ничего серьезного. Не идеально. Но я должен быть в порядке, чтобы участвовать в гонке», — приводит слова Норриса Daily Express.

Вчера Норрис был запечатлен на маркетинговом мероприятии с LEGO в преддверии гоночного уик-энда. 22-летний спортсмен сел в кабину болида Формулы-1, полностью сделанную из LEGO, на презентации в Сингапуре.

Ранее «Макларен» представил новую ливрею, которая будет использоваться на её машинах во время Гран-при Сингапура и Гран-при Японии.