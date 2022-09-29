Риккардо рассказал о переговорах с другими командами Формулы-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что его главной целью остаётся получение места в Формуле-1 в 2023 году, но он выразил готовность рассматривать и другие предложения.
«Я по-прежнему хочу быть частью Формулы-1. Конечно, план А — это место на решётке, но, как я уже сказал, я не хочу просто прыгать на первое попавшееся место.
Моя команда разговаривает практически со всеми, они ведут переговоры. Мы просто пытаемся собрать всё вместе и понять, что имеет наибольший смысл, делаем всё необходимое и выясняем, что лучше. Мы пытаемся заглянуть дальше следующего года, потому что я хочу участвовать в гонках, но также надо рассматривать и долгосрочные перспективы.
Я думаю, многие люди были в этом спорте и видели, как это работает, и есть поговорка, что ты хорош лишь настолько, насколько хороша твоя последняя гонка», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.
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