Мазепин объяснил, почему он, в отличие от «КАМАЗ-мастер», ещё может выступить на «Дакаре»

Российский гонщик Никита Мазепин заявил, что всё ещё верит в возможность выступления на ралли-марафоне «Дакар»-2023. Накануне о прекращении попыток заявиться на гонку заявила команда «КАМАЗ-мастер».



«Мир очень быстро меняется. Как в положительную сторону, так и в противоположную. Гонка начинается 31 декабря. Я люблю автомобильный спорт. Нужно подождать и увидеть, что будет. Я не могу сказать, что не буду выступать в ближайшем «Дакаре».



«КАМАЗ-мастер»? Это интересный кейс. Думаю, что «КАМАЗу» пришлось отказаться, потому что эта большая команда, которая насчитывает более ста человек. А физлицо, индивидуальный гонщик может прийти в уже готовую команду. Так что у меня ещё три месяца на то, чтобы добиться соблюдения прав человека и возможности быть нейтральным», — приводит слова Мазепина «Российская газета».