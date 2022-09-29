Феттель раскритиковал Формулу-1 за решение увеличить число спринтов в 2023 году
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал решение ФИА удвоить количество спринтерских гонок в сезоне-2023.
«C точки зрения пилотирования спринт — не самая захватывающая часть уикенда. Все в любом случае ждут воскресную гонку. Конечно, позиция важна, ты не хочешь её потерять, потому что можешь заработать очки, но в любом случае ты сосредоточен на главной гонке Гран-при.
Я не хочу играть роль плохого парня, но я считаю, что всё это — просто способ заработать больше денег. Возможно, если вместо тренировки проводится гонка, то это интереснее, её смотрят больше зрителей. Вопрос в подходе. У меня нет полных данных, но нам говорили именно так», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.
Новость по темеВ новом сезоне Формулы-1 будет шесть спринтов вместо трёх
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