Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Латифи не считает, что поражение от де Вриса в Монце определило его судьбу в «Уильямсе»

Латифи не считает, что поражение от де Вриса в Монце определило его судьбу в «Уильямсе»
Комментарии

Пилот «Уильямса» Николас Латифи рассказал о причинах своего ухода из «Уильямса».

«Я не считаю, что для меня определяющим стал Гран-при Италии. Неважно, кто выступает в другой машине, если я не показываю результат. Дело не в конкретной гонке. Даже если бы я попал в очки в Монце, это не изменило бы ситуацию. Останусь я или нет, зависело не от одной гонки, а от всего сезона. Да, Гран-при Италии был неудачным, но рассматривалось множество Гран-при.

Всё просто. Формула-1 — это результаты, а я не показывал скорость в этом сезоне. Команда приняла решение, основываясь на своих интересах. Я это понимаю. Я показал не те результаты, которые хотелось увидеть. Сейчас мне остаётся только работать над следующим этапом своей карьеры», — приводит слова Латифи Motorsport Week.

Новичок Ф-1 уничтожил рента-драйвера, Сайнс лучше Леклера. Оценки за Гран-при Италии Новичок Ф-1 уничтожил рента-драйвера, Сайнс лучше Леклера. Оценки за Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022