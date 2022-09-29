Латифи не считает, что поражение от де Вриса в Монце определило его судьбу в «Уильямсе»

Пилот «Уильямса» Николас Латифи рассказал о причинах своего ухода из «Уильямса».
«Я не считаю, что для меня определяющим стал Гран-при Италии. Неважно, кто выступает в другой машине, если я не показываю результат. Дело не в конкретной гонке. Даже если бы я попал в очки в Монце, это не изменило бы ситуацию. Останусь я или нет, зависело не от одной гонки, а от всего сезона. Да, Гран-при Италии был неудачным, но рассматривалось множество Гран-при.
Всё просто. Формула-1 — это результаты, а я не показывал скорость в этом сезоне. Команда приняла решение, основываясь на своих интересах. Я это понимаю. Я показал не те результаты, которые хотелось увидеть. Сейчас мне остаётся только работать над следующим этапом своей карьеры», — приводит слова Латифи Motorsport Week.
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