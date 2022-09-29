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Фальшивая пристань сохранит своё место на трассе в Майами в 2023 году

Фальшивая пристань сохранит своё место на трассе в Майами в 2023 году
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Фальшивая пристань с яхтами на Гран-при Майами 2022 года останется и в следующем сезоне, сообщает Motorsport. Объект между шестым, седьмым и восьмым поворотами стал поводом для шуток и мемов в дни проведения этапа в Майами в нынешнем сезоне.

После долгого обсуждения организаторы сообщили, что фейковая пристань с ненастоящей водой и яхтами останется и в следующем сезоне. Руководитель этапа в Майами назвал эту пристань «культовой».

Ранее сообщалось, что билеты на Гран-при Майами подорожали более чем в два раза. Высокая стоимость билетов на гонку в Майами активно обсуждалась в прессе и социальных сетях и во время этапа в текущем сезоне. Она стала одной из самых высоких в календаре, опережая в цене многие другие этапы в несколько раз.

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