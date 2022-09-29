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Алонсо: пусть Ферстаппену повезёт больше, чем мне

Алонсо: пусть Ферстаппену повезёт больше, чем мне
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Пилот «Альпин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, высказался об успехах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Сейчас Максу 24 или 25, ведь так? У него всё впереди. Пусть ему повезёт больше, чем мне. Я к 26 годам добился тех же цифр в статистике. Сейчас мне 40, но эти цифры не изменились. Но уверен, что, учитывая форму «Ред Булл» и то, как у них всё складывается, Макс будет становиться только лучше.

Он заслуживает это. «Ред Булл» и Макс были лучшей командой и лучшим пилотом, причём с запасом. Они выиграют по праву. Посмотрим, случится это здесь или на Гран-при Японии», — приводит слова Фернандо Алонсо Crash.

Напомним, Ферстаппен может стать чемпионом мира сезона-2022 уже в эти выходные, на Гран-при Сингапура.

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