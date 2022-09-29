Пиастри: думаю, мы сработаемся с Норрисом

Будущий пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о совместной работе с Ландо Норрисом.



«Я не так хорошо знаком с Норрисом. Мы пару раз общались, у нас есть несколько общих друзей. Но я с нетерпением жду возможности как познакомиться с ним лично, так и профессионально. Мы похожим образом начали свои карьеры. Он доказал в Формуле-1, что он сильный и способный пилот. Я жду возможности продемонстрировать, на что я способен сам. Но мне будет чему у него поучиться. Он сильный напарник, у которого точно можно взять несколько уроков.



Думаю, у нас будут нормальные рабочие отношения. Мы почти ровесники, у нас есть общие друзья. Уверен, что мы сможем хорошо работать вместе, и, надеюсь, выведем всю команду вперёд, потому что это наша цель», — сказал Пиастри в эфире подкаста In The Fast Lane.