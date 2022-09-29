Сайнс: «Феррари» больше беспокоит борьба за победу в гонках, чем сражение с «Мерседесом»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о борьбе за второе место в Кубке конструкторов с «Мерседесом».
«Думаю, мы в состоянии побороться с «Ред Булл». Особенно в квалификации. Стартуя с первого ряда, шансы победить в Сингапуре точно повышаются. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти хороший круг в квалификации, а там посмотрим, что мы сможем сделать в гонке.
Нас больше беспокоит борьба за победу в гонках, чем сражение с «Мерседесом» в Кубке конструкторов. Если мы сможем выиграть ещё одну гонку в этом сезоне, то борьба с «Мерседесом» должна завершиться. В квалификациях мы стабильно попадаем в топ-4. В гонках мы прибавили в темпе. Так что мы сейчас сосредоточены на том, чтобы победить «Ред Булл», что также определит исход борьбы с «Мерседесом», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
- 29 сентября 2022
-
21:58
-
21:50
-
21:01
-
20:57
-
19:48
-
19:44
-
18:51
-
18:43
-
17:58
-
17:25
-
16:42
-
16:34
-
16:13
-
16:05
-
15:32
-
14:57
-
13:05
-
11:54
-
11:45
-
09:31
-
00:59
-
00:54
-
00:01
- 28 сентября 2022
-
23:57
-
22:44
-
22:40
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:10
-
20:51
-
20:50
-
20:06
-
20:02
-
18:55