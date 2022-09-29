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Сайнс: «Феррари» больше беспокоит борьба за победу в гонках, чем сражение с «Мерседесом»

Сайнс: «Феррари» больше беспокоит борьба за победу в гонках, чем сражение с «Мерседесом»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о борьбе за второе место в Кубке конструкторов с «Мерседесом».

«Думаю, мы в состоянии побороться с «Ред Булл». Особенно в квалификации. Стартуя с первого ряда, шансы победить в Сингапуре точно повышаются. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти хороший круг в квалификации, а там посмотрим, что мы сможем сделать в гонке.

Нас больше беспокоит борьба за победу в гонках, чем сражение с «Мерседесом» в Кубке конструкторов. Если мы сможем выиграть ещё одну гонку в этом сезоне, то борьба с «Мерседесом» должна завершиться. В квалификациях мы стабильно попадаем в топ-4. В гонках мы прибавили в темпе. Так что мы сейчас сосредоточены на том, чтобы победить «Ред Булл», что также определит исход борьбы с «Мерседесом», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

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