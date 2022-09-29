Чемпион WRC Тянак пока не определился, будет ли он выступать в следующем сезоне

Чемпион WRC 2019 года Отт Тянак заявил, что может пропустить следующий сезон.
«Я ещё не принял окончательного решения. Пока не знаю, продолжу ли я вообще выступать. Посмотрим, что будет в конце года и как будут обстоять дела с моей семьёй. Я должен понять, нужно ли мне быть дома, а затем уже что-то решать», — приводит слова Отта Тянака Auto Hebdo.
В нынешнем сезоне Отт Тянак одержал три победы в WRC и занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая за три этапа до конца сезона 53 очка финскому гонщику Калле Рованпере.
Тянак дебютировал в WRC в 2009 году. Первым сезоном для эстонского гонщика на полном расписании стал 2012 год. С тех пор он одержал 17 побед на этапах WRC. В 2019 году в составе «Тойоты» он стал чемпионом мира. Последние три года Тянак выступает в составе «Хёндэ».
- 29 сентября 2022
-
23:00
-
22:53
-
21:58
-
21:50
-
21:01
-
20:57
-
19:48
-
19:44
-
18:51
-
18:43
-
17:58
-
17:25
-
16:42
-
16:34
-
16:13
-
16:05
-
15:32
-
14:57
-
13:05
-
11:54
-
11:45
-
09:31
-
00:59
-
00:54
-
00:01
- 28 сентября 2022
-
23:57
-
22:44
-
22:40
-
22:05
-
21:54
-
21:35
-
21:10
-
20:51
-
20:50
-
20:06