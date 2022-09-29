Чемпион WRC Тянак пока не определился, будет ли он выступать в следующем сезоне

Чемпион WRC 2019 года Отт Тянак заявил, что может пропустить следующий сезон.



«Я ещё не принял окончательного решения. Пока не знаю, продолжу ли я вообще выступать. Посмотрим, что будет в конце года и как будут обстоять дела с моей семьёй. Я должен понять, нужно ли мне быть дома, а затем уже что-то решать», — приводит слова Отта Тянака Auto Hebdo.



В нынешнем сезоне Отт Тянак одержал три победы в WRC и занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая за три этапа до конца сезона 53 очка финскому гонщику Калле Рованпере.



Тянак дебютировал в WRC в 2009 году. Первым сезоном для эстонского гонщика на полном расписании стал 2012 год. С тех пор он одержал 17 побед на этапах WRC. В 2019 году в составе «Тойоты» он стал чемпионом мира. Последние три года Тянак выступает в составе «Хёндэ».