Алонсо: было бы здорово попрощаться с «Альпин» подиумом
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Двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о предстоящих шести заключительных гонках сезона-2022 Формулы-1.
«Я постараюсь помочь «Альпин» в Кубке конструкторов всем, чем могу. «Макларен» очень близок, в некоторые уикенды они просто быстрее. Наш приоритет — четвёртое место в командном зачёте. Было бы просто фантастикой попрощаться с командой, завоевав подиум. Но для этого нужна «помощь» от тех, кто обычно впереди», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport-Total.
Напомним, Фернандо Алонсо по окончании сезона покинет команду и продолжит карьеру в «Астон Мартин», где заменит завершающего карьеру четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
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