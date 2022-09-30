Даниил Квят за один уикенд выступит в двух гонках NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят в социальных сетях подтвердил, что в уикенд 8–9 октября выступит на 31-м этапе NASCAR Cup Series, который пройдёт на ровале в Шарлотте, параллельно с участием в соревнованиях NASCAR Xfinity Series — втором дивизионе гонок сток-каров.
О выступлениях Квята в гонке Xfinity Series, которая пройдёт в субботу накануне заезда Cup Series, стало известно накануне. Россиянин будет пилотировать «Тойоту» команды «Сэм Хант» — это позволит дополнительно изучить трассу, получить дополнительный опыт за рулём сток-каров и лучше подготовиться к заезду NASCAR Cup Series в воскресенье. Квят не уточнил, за какую команду поедет в NASCAR Cup Series, но он, скорее всего, продолжит выступать за «Хезеберг».
«Насыщенный уикенд», — отметил гонщик в соцсетях.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2013 по 2020 годы и трижды поднимался на подиум, а в NASCAR Cup Series он дебютировал в августе, когда в составе команды «Хезеберг» выступил на дорожной трассе в Индианаполисе. Позже Квят стартовал в гонке в Уоткинс-глен, но в обоих случаях из-за технических проблем занял 36-е место. Этап в Шарлотте станет для Даниила третьим в американских гонках.
Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup:
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