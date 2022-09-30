Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» отреагировали на то, что якобы нарушили финансовый регламент Формулы-1

В «Ред Булл» отреагировали на то, что якобы нарушили финансовый регламент Формулы-1
Комментарии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» отреагировала на новость о том, что в прошлом сезоне ей якобы был нарушен финансовый регламент чемпионата «Королевских гонок». Ранее сообщалось, что по этой причине Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть австрийский гоночный коллектив санкциям.

Как рассказал в своих социальных сетях главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон, в «Ред Булл» придерживаются позиции, что все отчёты «на данном этапе являются лишь предположениями».

В ФИА также отреагировали на эту новость, заявив, что с их стороны комментариев пока не будет, а ожидать их можно только после завершения всего процесса расследования. Ожидается, что это произойдёт на следующей неделе.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения:

Новость по теме
«Ред Булл» попал под следствие из-за возможного нарушения финансового регламента в 2021-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022