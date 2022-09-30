В «Ред Булл» отреагировали на то, что якобы нарушили финансовый регламент Формулы-1
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» отреагировала на новость о том, что в прошлом сезоне ей якобы был нарушен финансовый регламент чемпионата «Королевских гонок». Ранее сообщалось, что по этой причине Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть австрийский гоночный коллектив санкциям.
Как рассказал в своих социальных сетях главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон, в «Ред Булл» придерживаются позиции, что все отчёты «на данном этапе являются лишь предположениями».
В ФИА также отреагировали на эту новость, заявив, что с их стороны комментариев пока не будет, а ожидать их можно только после завершения всего процесса расследования. Ожидается, что это произойдёт на следующей неделе.
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