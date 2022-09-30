«Подпись не требуется». В «Астон Мартин» показали радужный шлем для ГП Сингапура. Фото

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» продемонстрировала шлем, в котором будут выступать пилоты гоночного коллектива на Гран-при Сингапура. Соответствующий пост был размещён в социальных сетях «Астон Мартин».
«Подпись не требуется», — говорится в описании к фотографиям.
Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1
Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1
Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1
Гран-при Сингапура проходит с 30 сентября по 2 октября. Сегодня, 30 сентября, состоятся две свободные практики: первая проходит в момент написания этой новости. Начало второй запланировано на 16:00 мск. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» в настоящее время занимает девятое место, имея в активе 25 очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл» — 545 баллов.
Самые высокие зарплаты гонщиков в истории Формулы-1:
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