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Источник: Ник де Врис подписал контракт с «Альфа Таури»

Источник: Ник де Врис подписал контракт с «Альфа Таури»
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Голландский гонщик Ник де Врис уже подписал контракт с итальянской командой Формулы-1 «Альфа Таури» на следующий сезон, утверждает французский телеканал Canal+. Договорённость де Вриса с «Альфа Таури» означает, что теперь «Ред Булл» без проблем отпустит французского гонщика Пьера Гасли в «Альпин», где он станет напарником своего соотечественника Эстебана Окона.

Если информация французских журналистов верна, то следует ждать официальных подтверждений со стороны «Альфа Таури» и «Альпин» в ближайшее время. В таком случае в Формуле-1 останутся лишь две вакансии на следующий сезон — в «Хаасе», где своё место может потерять Мик Шумахер, и в «Уильямсе», который ранее планировал заменить Николаса Латифи на Оскара Пиастри и затем на де Вриса, но теперь может сделать выбор в пользу Логана Сарджента.

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