Марко рассказал, когда станет известна дальнейшая судьба Гасли

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о ситуации вокруг возможного перехода Пьера Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин».



«Всё должно решиться к Сузуке. Во-первых, нужно уладить вопрос с Гасли, а наш состав пилотов не должен стать хуже. Фаворитом на это место после своего выступления на Гран-при Италии является Ник де Врис», — приводит слова Марко Motorsport Magazin.



Напомним, ранее французская пресса сообщила, что Ник де Врис уже подписал контракт с итальянской командой Формулы-1 «Альфа Таури» на следующий сезон. После подтверждения переходов Гасли в «Альпин», а де Вриса в «Альфа Таури» в Формуле-1 останутся лишь две вакансии на следующий сезон — в «Хаасе», где своё место может потерять Мик Шумахер, и в «Уильямсе», который ранее планировал заменить Николаса Латифи на Оскара Пиастри и затем на де Вриса, но теперь может сделать выбор в пользу Логана Сарджента.

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