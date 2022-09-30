Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко рассказал, когда станет известна дальнейшая судьба Гасли

Марко рассказал, когда станет известна дальнейшая судьба Гасли
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о ситуации вокруг возможного перехода Пьера Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин».

«Всё должно решиться к Сузуке. Во-первых, нужно уладить вопрос с Гасли, а наш состав пилотов не должен стать хуже. Фаворитом на это место после своего выступления на Гран-при Италии является Ник де Врис», — приводит слова Марко Motorsport Magazin.

Напомним, ранее французская пресса сообщила, что Ник де Врис уже подписал контракт с итальянской командой Формулы-1 «Альфа Таури» на следующий сезон. После подтверждения переходов Гасли в «Альпин», а де Вриса в «Альфа Таури» в Формуле-1 останутся лишь две вакансии на следующий сезон — в «Хаасе», где своё место может потерять Мик Шумахер, и в «Уильямсе», который ранее планировал заменить Николаса Латифи на Оскара Пиастри и затем на де Вриса, но теперь может сделать выбор в пользу Логана Сарджента.

Новость по теме
Гасли рассказал, когда должно проясниться его будущее в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022