«Я бы не хотел быть на месте судей». Вольф — о нарушении финансового регламента «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на слухи о нарушении финансового регламента командой «Ред Булл».



«Забавно слышать Кристиана Хорнера, потому что в их отношении ведётся расследование не первую неделю и не первый месяц. Он не должен разговаривать со своим финансовым директором. Все наши отчёты тщательно изучались и, как мы понимаем, сейчас одна команда находится под расследованием за незначительное нарушение, а другая — за серьёзные нарушения. Это ни для кого не секрет в паддоке.



ФИА создала очень прочную систему управления, вам выдаётся сертификат соответствия, и, если вы не соответствуете требованиям, он будет передан в комиссию по рассмотрению вопроса о потолке затрат.



После этого судьи могут выбрать подходящее наказание. Мы используем бывшие в употреблении детали, мы не привозим то, что хотели бы, мы не разрабатываем те детали, которые могли бы. Мы сократили штат более чем на 40 человек. Это была огромная операция по соблюдению потолка бюджетов. Я не знаю, сколько десятков миллионов нам пришлось реструктурировать и переработать, чтобы быть ниже потолка. Не мне судить, какими могут быть штрафы, у судей есть всё необходимое для анализа. Но я не хотел бы оказаться на месте судей, учитывая то, что последствия затрагивают сразу три сезона», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.