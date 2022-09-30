Стало известно, когда ФИА опубликует итоги расследования расходов команд Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликует итоги расследования расходов команд Формулы-1 в понедельник, 3 октября, сообщает журналист Байрон Янг в своих социальных сетях.



Напомним, ранее стало известно, что команда Формулы-1 «Ред Булл» могла нарушить лимит бюджетов в 2021 году. Гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 миллиона.



Если информация подтвердится, в Формуле-1 может вспыхнуть большой скандал, ведь именно в прошлом году титул выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вырвав победу у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Теперь же многие команды могут прийти к выводу, что именно внебюджетные инвестиции могли стать решающими в завоевании титула. Финансовый регламент предполагает, что штраф будет незначительным, если нарушение не превышает 5% от установленного бюджета, и предусматривает более серьёзное наказание, если нарушение превышает этот предел. Это может быть снятие очков или урезание бюджета на следующий сезон.