В «Альфа Таури» прокомментировали пожар на машине Пьера Гасли

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.



«В первой тренировке мы были сосредоточены на том, чтобы изучить, как машины новой эры ведут себя на ухабах этой уличной трассы, которая печально известна как самая ухабистая в сезоне. Мы также использовали время для работы с аэродинамикой, чтобы разобраться с работой нового переднего крыла.



Вторая сессия получилась более сложной из-за проблем с надёжностью топливной системы на болиде Юки Цуноды. Из-за этого он не смог завершить свою работу на шинах «софт» с низким запасом топлива, так что его ждёт много работы завтра. Пьер также потерял немного времени из-за возгорания после подключения топливного сапуна. Этот пожар выглядел хуже, чем был на самом деле, так что мы смогли вернуть машину на трассу.



Квалификация важна на этой трассе, но мы пока не показали ожидаемых результатов, так что нам нужно поработать сегодня вечером, проанализировать данные и изменить настройки», — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.