«Обгорела только краска». Гасли — о пожаре в тренировке Гран-при Сингапура
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.
«Мне нравится эта трасса, она расположена в уникальном месте и является очень техничной. Небольшой пожар при подключении сапуна топливного бака не облегчил нашу задачу, но мы смогли быстро его потушить, обгорела только краска, так что я быстро вернулся на трассу.
Пока мы не очень довольны скоростью машины, во второй тренировке я был далеко позади, так что завтра нам нужно добиться большего от машины. Мы привезли в Сингапур несколько небольших новинок, теперь нужно оценить их эффективность, чтобы в будущем максимально реализовать их потенциал», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.
Новость по темеВ «Альфа Таури» прокомментировали пожар на машине Пьера Гасли
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