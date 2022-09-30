«Обгорела только краска». Гасли — о пожаре в тренировке Гран-при Сингапура

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.



«Мне нравится эта трасса, она расположена в уникальном месте и является очень техничной. Небольшой пожар при подключении сапуна топливного бака не облегчил нашу задачу, но мы смогли быстро его потушить, обгорела только краска, так что я быстро вернулся на трассу.



Пока мы не очень довольны скоростью машины, во второй тренировке я был далеко позади, так что завтра нам нужно добиться большего от машины. Мы привезли в Сингапур несколько небольших новинок, теперь нужно оценить их эффективность, чтобы в будущем максимально реализовать их потенциал», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.

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