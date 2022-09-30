Хэмилтон пожаловался на головную боль из-за дельфинирования в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что из-за дельфинирования на трассе в Сингапуре он страдает от головной боли.
«Машина такая, какая она есть, она всё ещё очень много подпрыгивает. От этих прыжков у меня болит голова. Просто посмотрите на мой шлем на онбордах!» — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.
Хэмилтон в интервью пресс-службе подвёл итоги тренировок.
«В первой практике всё начиналось неплохо. Во второй же мы оказались позади, как и в ходе большинства уикендов в этом году. Сейчас мы отстаём от лидеров примерно на секунду и продолжаем работать. Мы мало что можем сделать с дельфинированием. Как есть — так есть. Во второй тренировке Джордж добился лучшего баланса, а мне не удалось чисто проехать круг. С моим вариантом настроек я блокировал тормоза, но мы всё исправим вечером, чтобы завтра добиться большего», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.
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