Албон рассказал о самочувствии после тренировок в Сингапуре

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о самочувствии после пятничных тренировок Гран-при Сингапура.



«Я хорошо себя чувствую. Думаю, так можно сказать. Конечно, когда начинаешь работать на трассе, ощущаешь жару, но это нормально. Мы знали, что будет непросто, но, как мне кажется, я справляюсь с такими условиями лучше, чем ожидалось. Мы смогли проехать много кругов в гоночном темпе, хотя это лишь часть того, что нам предстоит преодолеть в воскресенье. За рулём ощущения неплохие, но есть сложности из-за жары, особенно сильно это ощущаешь, когда покидаешь кокпит. Но это просто физические нагрузки.



С машиной есть определённые сложности, но мы не до конца раскрыли её потенциал. Здесь нужно больше прижимной силы, чем в Монце, а на круге нас ждёт 23 поворота, так что отыгрывать потерю времени негде. Сегодня мы всё проанализируем, и если в квалификации мы попадём в топ-15, то это будет успех», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.

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