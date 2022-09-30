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В «Феррари» отреагировали на слухи о нарушении лимита бюджета командой «Ред Булл»

В «Феррари» отреагировали на слухи о нарушении лимита бюджета командой «Ред Булл»
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Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис отреагировал на слухи о нарушении финансового регламента командой «Ред Булл».

«Теперь ни для кого не секрет, что две команды нарушили правила ограничения бюджета в 2021 году, одна – значительно, а другая – в меньшей степени. Мы рассматриваем это как серьёзное происшествие и ожидаем от ФИА образцового разрешения данной ситуации», — сказал Лоран Мекис в эфире Sky Italia.

Напомним, ранее стало известно, что австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 млн в 2021 году. Данные финансового аудита за прошлый год будут представлены на следующей неделе.

Финансовый регламент предполагает, что штраф будет незначительным, если нарушение не превышает 5% от установленного бюджета, и предусматривает более серьёзное наказание, если нарушение превышает этот предел. Это может быть снятие очков или урезание бюджета на следующий сезон.

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