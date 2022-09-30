Норрис признал, что обновлённый болид «Макларена» не дал прибавку в скорости

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.



«Ситуация очень сложная. Мы отстаём от «Альфа Ромео» и сильно отстаём от «Альпин». Так что нас, видимо, ждёт один из самых тяжёлых уикендов. Жаль, но ничего не поделаешь. Мы постараемся сделать всё, что можем, учитывая возможности машины. Ничего другого нам не остаётся. Надеюсь, что завтра мы сможем найти какие-то удачные решения.



Что до обновлений, это не совсем новинки. Это несколько другая машина, которая работает на том же уровне. Мы не ждали, что сможем сделать большой шаг вперёд и станем быстрее. Мы лишь надеемся, что данная концепция поможет нам в большей степени раскрыть потенциал болида в будущем, в следующем году. Так что здесь речь не о краткосрочной перспективе», — приводит слова Ландо Норриса F1i.

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