Зафнауэр призвал ФИА наказать команды, превысившие бюджетный лимит

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр отреагировал на слухи о том, что две команды превысили лимит бюджетов в 2021 году.



«Любые средства свыше лимита потрачены на эффективность болида. Если ты начинаешь вкладываться в скорость, когда у других такой возможности нет, потому что команды действительно работают в пределах потолка расходов, это становится проблемой. ФИА должна соответствующим образом наказать тех, кто нарушил лимит. Сначала нужно разобраться, насколько серьёзным было нарушение, а затем выбрать соответствующее наказание», — приводит слова Отмара Зафнауэра Autosport.



Примечательно, что в 2021 году Отмар Зафнауэр возглавлял «Астон Мартин», который также, по слухам, превысил лимит расходов в прошлом сезоне.