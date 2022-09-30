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Зафнауэр призвал ФИА наказать команды, превысившие бюджетный лимит

Зафнауэр призвал ФИА наказать команды, превысившие бюджетный лимит
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр отреагировал на слухи о том, что две команды превысили лимит бюджетов в 2021 году.

«Любые средства свыше лимита потрачены на эффективность болида. Если ты начинаешь вкладываться в скорость, когда у других такой возможности нет, потому что команды действительно работают в пределах потолка расходов, это становится проблемой. ФИА должна соответствующим образом наказать тех, кто нарушил лимит. Сначала нужно разобраться, насколько серьёзным было нарушение, а затем выбрать соответствующее наказание», — приводит слова Отмара Зафнауэра Autosport.

Примечательно, что в 2021 году Отмар Зафнауэр возглавлял «Астон Мартин», который также, по слухам, превысил лимит расходов в прошлом сезоне.

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