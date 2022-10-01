Сайнс: были удивлены, насколько в Сингапуре неровный асфальт

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.



«Пятница сложилась нормально, мы смогли выполнить всю программу, проехав хорошее количество кругов. На трассе в Сингапуре это очень важно. Нам пришлось преодолевать трудности. Но больше всего нас удивило, насколько здесь неровный асфальт и насколько неважно вела себя машина с таким дорожным просветом. Настройки были жёсткими, но во второй тренировке всё стало лучше. В любом случае нам есть над чем работать, потому что, похоже, за позиции в топ-6 будет нешуточная борьба.



Во втором сеансе свободных заездов пилотировать стало комфортнее, но мы всё равно пока не там, где хотели бы быть. Чтобы проехать хороший круг по сингапурской трассе, важно чувствовать уверенность в машине. В таком случае можно собрать хороший круг, но у нас пока этого нет», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.