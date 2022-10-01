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Феттель надеется попасть в третий сегмент квалификации

Феттель надеется попасть в третий сегмент квалификации
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

«Было непросто. Очень сложно собрать круг воедино. Я с этим сегодня не справился. Но сегодня самым главным было понять машину. В квалификации потенциал должен быть немного больше.

На самом деле у меня есть небольшая надежда, что наша работа окупится. Для нас большой километраж в пятницу означает, что, возможно, мы сможем пройти в третий сегмент квалификации и, надеюсь, сможем доехать до очков в воскресной гонке», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка

МестоПилотКомандаВремя
1.Карлос Сайнс«Феррари»1:42.587
2.Шарль Леклер«Феррари»+0.208
3.Джордж Расселл«Мерседес»+0.324
4.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.339
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.595
6.Эстебан Окон«Альпин»+0.825
7.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.844
8.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.933
9.Серхио Перес«Ред Булл»+1.319
10.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.395
11.Ландо Норрис«Макларен»+1.426
12.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.662
13.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.835
14.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.882
15.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.937
16.Александер Албон«Уильямс»+2.557
17.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.624
18.Даниэль Риккардо«Макларен»+2.860
19.Мик Шумахер«Хаас»+3.036
20.Николас Латифи«Уильямс»+3.966
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