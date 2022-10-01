Феттель надеется попасть в третий сегмент квалификации
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.
«Было непросто. Очень сложно собрать круг воедино. Я с этим сегодня не справился. Но сегодня самым главным было понять машину. В квалификации потенциал должен быть немного больше.
На самом деле у меня есть небольшая надежда, что наша работа окупится. Для нас большой километраж в пятницу означает, что, возможно, мы сможем пройти в третий сегмент квалификации и, надеюсь, сможем доехать до очков в воскресной гонке», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1:42.587
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.208
|3.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.324
|4.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.339
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.595
|6.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.825
|7.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.844
|8.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0.933
|9.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.319
|10.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.395
|11.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.426
|12.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.662
|13.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.835
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.882
|15.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.937
|16.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+2.557
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.624
|18.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+2.860
|19.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+3.036
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+3.966
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