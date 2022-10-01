Феттель надеется попасть в третий сегмент квалификации

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.



«Было непросто. Очень сложно собрать круг воедино. Я с этим сегодня не справился. Но сегодня самым главным было понять машину. В квалификации потенциал должен быть немного больше.



На самом деле у меня есть небольшая надежда, что наша работа окупится. Для нас большой километраж в пятницу означает, что, возможно, мы сможем пройти в третий сегмент квалификации и, надеюсь, сможем доехать до очков в воскресной гонке», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Вторая тренировка

Место Пилот Команда Время 1. Карлос Сайнс «Феррари» 1:42.587 2. Шарль Леклер «Феррари» +0.208 3. Джордж Расселл «Мерседес» +0.324 4. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.339 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.595 6. Эстебан Окон «Альпин» +0.825 7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0.844 8. Фернандо Алонсо «Альпин» +0.933 9. Серхио Перес «Ред Булл» +1.319 10. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.395 11. Ландо Норрис «Макларен» +1.426 12. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1.662 13. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.835 14. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.882 15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.937 16. Александер Албон «Уильямс» +2.557 17. Юки Цунода «Альфа Таури» +2.624 18. Даниэль Риккардо «Макларен» +2.860 19. Мик Шумахер «Хаас» +3.036 20. Николас Латифи «Уильямс» +3.966