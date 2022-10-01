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Руководитель «Альфа Ромео» призвал строго наказывать за превышение бюджетного лимита

Руководитель «Альфа Ромео» призвал строго наказывать за превышение бюджетного лимита
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о слухах о нарушении финансового регламента Формулы-1 командой «Ред Булл».

«Как мне кажется, потолок расходов — важнейшая, определяющая вещь для Формулы-1. Его введение — это большое достижение для серии. Но самое главное после введения правила — следить за его соблюдением. И, разумеется, никакой гибкости в этом отношении быть не может.

Действовать нужно строго. За отклонение переднего закрылка на 0,9 мм можно получить дисквалификацию, как было с нами пару лет назад. Если машина легче нормы на 300 граммов — тебя исключат из протоколов. Тратить лишние миллионы на обновления нечестно. И ФИА должна принять меры, если это случилось.

Стоит понимать, что в некоторых случаях большое обновление может обойтись всего в € 200 тыс. Даже с превышением на такую сумму можно получить преимущество в пару десятых на несколько гонок», — приводит слова Вассёра Autosport.

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