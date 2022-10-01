Источник: владелец «Ред Булл» имеет серьёзные проблемы со здоровьем

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Это подтверждают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. Чем именно болен Матешиц, не уточняется.



«У него дела идут плохо, — приводит слова авторитетного журналиста Роджера Бенуа GrandPX.news.



Репортёр крупной австрийской газеты Kronen Zeitung также подтвердил, что здоровье Матешица вызывает «большие опасения», поскольку он долгое время не появляется на публике. По некоторой информации, Дитрих в последнее время не держит связь даже с самыми близкими сотрудникам компании.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отказался комментировать информацию о состоянии здоровья владельца команды.



«Без комментариев, это личное дело. Мы не комментируем это», — сказал Марко.

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