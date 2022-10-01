Хельмут Марко заявил, что «Хонда» заинтересована вернуться в Формулу-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что «Хонда» заинтересована вернуться в Формулу-1.



«Когда «Хонда» объявила о своём уходе из Формулы-1, у нас не было особого выбора, кроме как создать дочернюю компанию по производству двигателей. В то время мы также вели переговоры с «Феррари», но как вы можете представить, этот двигатель не работал бы сейчас также, как их заводской вариант.

Мы построили собственный завод в рекордно короткие сроки. Первый двигатель уже работает на испытательном стенде. Мы наняли 300 лучших специалистов, некоторые из которых были бывшими сотрудниками Mercedes-Benz. Конечно, нам нужны лучшие люди.



У нас ещё нет ноу-хау в части электроники, но уже есть некоторые подвижки, чтобы добиться прогресса и в этой области. Мы независимы и можем сделать всё самостоятельно, но всегда открыты для партнёрства. Сейчас идут переговоры с «Хондой», которые вновь заинтересованы в сотрудничестве. Но оно не должно существенно повлиять на основу в нашем двигателе», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.

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