Леклер — лучший на третьей тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен быстрее Сайнса
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На городской трассе «Марина Бей» завершилась третья тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари». Второе время продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».
Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 11-й результат. Стоит отметить, что свободные заезды проходили в дождевых условиях.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:57.782
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.526
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+1.066
|4.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.647
|5.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.744
|6.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+2.591
|7.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+3,129
|8.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+3,225
|9.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+3,228
|10.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+3,254
|11.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+3,307
|12.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+3,438
|13.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+3,463
|14.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+3,720
|15.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+3,897
|16.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+4,009
|17.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+4,125
|18.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+4,284
|19.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+4,817
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+5,728
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