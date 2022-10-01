Леклер — лучший на третьей тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен быстрее Сайнса

На городской трассе «Марина Бей» завершилась третья тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари». Второе время продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».



Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 11-й результат. Стоит отметить, что свободные заезды проходили в дождевых условиях.

Место Пилот Команда Время 1. Шарль Леклер «Феррари» 1:57.782 2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.526 3. Карлос Сайнс «Феррари» +1.066 4. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.647 5. Серхио Перес «Ред Булл» +1.744 6. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.591 7. Эстебан Окон «Альпин» +3,129 8. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +3,225 9. Джордж Расселл «Мерседес» +3,228 10. Даниэль Риккардо «Макларен» +3,254 11. Кевин Магнуссен «Хаас» +3,307 12. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +3,438 13. Пьер Гасли «Альфа Таури» +3,463 14. Мик Шумахер «Хаас» +3,720 15. Юки Цунода «Альфа Таури» +3,897 16. Ландо Норрис «Макларен» +4,009 17. Александер Албон «Уильямс» +4,125 18. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +4,284 19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +4,817 20. Николас Латифи «Уильямс» +5,728