Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер — лучший на третьей тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен быстрее Сайнса

Леклер — лучший на третьей тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен быстрее Сайнса
Комментарии

На городской трассе «Марина Бей» завершилась третья тренировка Гран-при Сингапура. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари». Второе время продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 11-й результат. Стоит отметить, что свободные заезды проходили в дождевых условиях.

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:57.782
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.526
3.Карлос Сайнс«Феррари»+1.066
4.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.647
5.Серхио Перес«Ред Булл»+1.744
6.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+2.591
7.Эстебан Окон«Альпин»+3,129
8.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+3,225
9.Джордж Расселл«Мерседес»+3,228
10.Даниэль Риккардо«Макларен»+3,254
11.Кевин Магнуссен«Хаас»+3,307
12.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+3,438
13.Пьер Гасли«Альфа Таури»+3,463
14.Мик Шумахер«Хаас»+3,720
15.Юки Цунода«Альфа Таури»+3,897
16.Ландо Норрис«Макларен»+4,009
17.Александер Албон«Уильямс»+4,125
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+4,284
19.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+4,817
20.Николас Латифи«Уильямс»+5,728
Формула-1 2022. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
01 октября 2022, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:57.782
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.526
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+1.066
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022