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Хэмилтона вызвали к судьям из-за пункта правил, посвящённого украшениям

Хэмилтона вызвали к судьям из-за пункта правил, посвящённого украшениям
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Авторитетный испанский обозреватель Формулы-1 Альберт Фабрега сообщил в своих социальных сетях, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам по окончании третьей тренировки в рамках Гран-при Сингапура.

Глава кодекса, по которой вызывают британца, отвечает за украшения, гоночную форму и ремни безопасности. Стоит отметить, Льюис в первую половину сезона неоднократно спорил с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по поводу использования на теле украшений, но потом всё-таки снял серёжки и убрал пирсинг в носу.

В третьей тренировке семикратный чемпион Формулы-1 показал 11-й результат. Лучшим по итогам свободных заездов стал Шарль Леклер из «Феррари».

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