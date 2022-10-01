Хорнер: заявления «Феррари» и «Мерседеса» дискредитируют «Ред Булл» и Формулу-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на комментарии представителей «Феррари» и «Мерседеса» о слухах, что «быки» превысили в прошлом сезоне бюджетный лимит.
«Мы были немного шокированы комментариями, которые прозвучали вчера от двух наших соперников. Подача документов в ФИА происходит конфиденциально. Поэтому я не имею ни малейшего представления об отчётах наших соперников.
Мне было бы интересно узнать, откуда у них взялась информация, чтобы делать такие надуманные заявления. Это в большей степени клевета, и мы этим возмущены. Откуда у них такая информация? Откуда они это знают? Так что, если не будет чёткого объяснения этих заявлений, мы отнесёмся к этому очень серьёзно и рассмотрим доступные нам меры, потому что абсолютно неприемлемо делать подобные комментарии, которые полностью дискредитируют команду, бренды и даже саму Формулу-1», — цитирует Хорнера Crash.net.
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