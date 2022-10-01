Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Ферстаппен — восьмой
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На автодроме «Марина Бей» завершилась квалификация Гран-при Сингапура. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Действующий чемпион мира, лидер сезона-2022 Макс Ферстаппен по итогам квалификации остался только восьмым — он дважды шёл круги с улучшением времени Леклера, однако оба раза бросил свой круг.
Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации не смог пробиться в финальную её часть и остался лишь 11-м.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:49.412
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.022
|3.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.054
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.171
|5.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0.554
|6.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.172
|7.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.799
|8.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+1.983
|9.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+2.161
|10.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.571
Не прошли во второй сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:54.012
|12.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:54.211
|13.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1:54.370
|14.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1:54.380
|15.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:55.518
Не прошли в третий сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:56.083
|17.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1:56.226
|18.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:56.337
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:56.985
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:57.532
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