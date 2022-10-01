Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Ферстаппен — восьмой

На автодроме «Марина Бей» завершилась квалификация Гран-при Сингапура. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



Действующий чемпион мира, лидер сезона-2022 Макс Ферстаппен по итогам квалификации остался только восьмым — он дважды шёл круги с улучшением времени Леклера, однако оба раза бросил свой круг.



Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации не смог пробиться в финальную её часть и остался лишь 11-м.



Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Шарль Леклер «Феррари» 1:49.412 2. Серхио Перес «Ред Булл» +0.022 3. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.054 4. Карлос Сайнс «Феррари» +0.171 5. Фернандо Алонсо «Альпин» +0.554 6. Ландо Норрис «Макларен» +1.172 7. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.799 8. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +1.983 9. Кевин Магнуссен «Хаас» +2.161 10. Юки Цунода «Альфа Таури» +2.571

Не прошли во второй сегмент

Место Пилот Команда Время 11. Джордж Расселл «Мерседес» 1:54.012 12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 1:54.211 13. Мик Шумахер «Хаас» 1:54.370 14. Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1:54.380 15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:55.518

Не прошли в третий сегмент