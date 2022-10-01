Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Ферстаппен — восьмой

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Ферстаппен — восьмой
Комментарии

На автодроме «Марина Бей» завершилась квалификация Гран-при Сингапура. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Действующий чемпион мира, лидер сезона-2022 Макс Ферстаппен по итогам квалификации остался только восьмым — он дважды шёл круги с улучшением времени Леклера, однако оба раза бросил свой круг.

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации не смог пробиться в финальную её часть и остался лишь 11-м.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:49.412
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0.022
3.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.054
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0.171
5.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.554
6.Ландо Норрис«Макларен»+1.172
7.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.799
8.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+1.983
9.Кевин Магнуссен«Хаас»+2.161
10.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.571

Не прошли во второй сегмент

МестоПилотКомандаВремя
11.Джордж Расселл«Мерседес»1:54.012
12.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:54.211
13.Мик Шумахер«Хаас»1:54.370
14.Себастьян Феттель«Астон Мартин»1:54.380
15.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:55.518

Не прошли в третий сегмент

МестоПилотКомандаВремя
16.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:56.083
17.Даниэль Риккардо«Макларен»1:56.226
18.Эстебан Окон«Альпин»1:56.337
19.Александер Албон«Уильямс»1:56.985
20.Николас Латифи«Уильямс»1:57.532
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022