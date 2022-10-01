Ферстаппен не закончил круг в квалификации Гран-при Сингапура из-за нехватки топлива

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал заканчивать свой быстрый круг в концовке квалификации Гран-при Сингапура из-за потенциальной нехватки топлива.



Ферстаппен шёл быстрее обладателя поула, Шарля Леклера из «Феррари», почти на секунду после двух секторов, однако команда попросила его бросить круг и вернуться в боксы.



Как сообщает журналист Крис Медланд в своих соцсетях, команда подтвердила, что дело было в нехватке топлива на машине Ферстаппена. Максу хватило бы топлива, чтобы закончить быстрый круг, однако не было никакой гарантии, что он сумел бы доехать до закрытого парка, а в баке осталось достаточно топлива для взятия его образца делегатами ФИА.



По этой причине в команде решили не заканчивать круг для голландского гонщика.



Напомним, с поула в завтрашней гонке будет стартовать Шарль Леклер, вторым стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.