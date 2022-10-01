Хэмилтон считает, что был близок к поулу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, в которой он показал третий результат.



«Я атаковал изо всех сил, все очень старались, мы были очень близки к поулу. Немножко не хватило сцепления на последнем круге, но я всё равно рад, что мы пробились на второй ряд. Мы не знали, насколько близки к лидерам будем в этот раз, хотя знали, что будем ближе, чем в Монце. Получилось так, и, надеюсь, завтра мы будем ещё сильнее», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports.



Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Напарник Переса, лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал лишь восьмым.