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Представитель «Мерседеса» вызван к судьям из-за украшений или экипировки Хэмилтона

Представитель «Мерседеса» вызван к судьям из-за украшений или экипировки Хэмилтона
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Вслед за пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 позвали для разбирательств и представителя команды, сообщает пресс-служба ФИА. В официальном документе судей сообщается, что представитель вызван из-за некорректного заполнения формы, посвящённой проверке экипировке гонщика и подтверждающей, что у него нет на теле никаких запрещённых правилами украшений.

Стоит отметить, Льюис в первую половину сезона неоднократно спорил с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по поводу использования на теле украшений, но потом всё-таки снял серёжки и убрал пирсинг в носу.

В квалификации Гран-при Сингапура семикратный чемпион Формулы-1 показал третий результат. Лучшим по итогам сессии стал Шарль Леклер из «Феррари».

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