Представитель «Мерседеса» вызван к судьям из-за украшений или экипировки Хэмилтона
Поделиться
Вслед за пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 позвали для разбирательств и представителя команды, сообщает пресс-служба ФИА. В официальном документе судей сообщается, что представитель вызван из-за некорректного заполнения формы, посвящённой проверке экипировке гонщика и подтверждающей, что у него нет на теле никаких запрещённых правилами украшений.
Стоит отметить, Льюис в первую половину сезона неоднократно спорил с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по поводу использования на теле украшений, но потом всё-таки снял серёжки и убрал пирсинг в носу.
В квалификации Гран-при Сингапура семикратный чемпион Формулы-1 показал третий результат. Лучшим по итогам сессии стал Шарль Леклер из «Феррари».
Комментарии
- 1 октября 2022
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:18
-
17:07
-
16:26
-
15:24
-
14:39
-
14:15
-
14:10
-
12:56
-
12:40
-
11:51
-
11:35
-
11:06
-
09:00
-
00:53
-
00:45
-
00:02
- 30 сентября 2022
-
23:56
-
22:56
-
22:52
-
22:02
-
21:58
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
19:58
-
19:54
-
18:56
-
18:32
Партнерский контент