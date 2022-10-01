Представитель «Мерседеса» вызван к судьям из-за украшений или экипировки Хэмилтона

Вслед за пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 позвали для разбирательств и представителя команды, сообщает пресс-служба ФИА. В официальном документе судей сообщается, что представитель вызван из-за некорректного заполнения формы, посвящённой проверке экипировке гонщика и подтверждающей, что у него нет на теле никаких запрещённых правилами украшений.



Стоит отметить, Льюис в первую половину сезона неоднократно спорил с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по поводу использования на теле украшений, но потом всё-таки снял серёжки и убрал пирсинг в носу.



В квалификации Гран-при Сингапура семикратный чемпион Формулы-1 показал третий результат. Лучшим по итогам сессии стал Шарль Леклер из «Феррари».