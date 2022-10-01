«Неприемлемо». Ферстаппен раскритиковал команду из-за ошибки в квалификации ГП Сингапура

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, которую он закончил лишь на восьмой позиции. Ферстаппен шёл с превышением графика обладателя поула Шарля Леклера, однако был вынужден бросить круг из-за нехватки топлива и риска дисквалификации.



«Я шёл на хороший результат, но команда мне сказала прервать круг. Я так и сделал, однако на последней попытке с капитанского мостика мне сказали заехать в боксы, и я понял, что произошло. У нас закончилось топливо. Это расстраивает, и такое не должно происходить. Когда у вас недостаточно топлива в баке или вы не собираетесь делать шесть кругов без остановки, то нужно отслеживать данные на протяжении всей сессии, чего не было сделано.



Мы должны были увидеть эту проблему раньше. Я не совсем доволен происходящим. Конечно, Формула-1 — это командный вид спорта. Я могу ошибиться, команда может допустить ошибку, но это всегда неприемлемо. Конечно, это даёт опыт, но, если честно, ситуация очень плохая. Такое не должно происходить», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.