«Неприемлемо». Ферстаппен раскритиковал команду из-за ошибки в квалификации ГП Сингапура

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, которую он закончил лишь на восьмой позиции. Ферстаппен шёл с превышением графика обладателя поула Шарля Леклера, однако был вынужден бросить круг из-за нехватки топлива и риска дисквалификации.
«Я шёл на хороший результат, но команда мне сказала прервать круг. Я так и сделал, однако на последней попытке с капитанского мостика мне сказали заехать в боксы, и я понял, что произошло. У нас закончилось топливо. Это расстраивает, и такое не должно происходить. Когда у вас недостаточно топлива в баке или вы не собираетесь делать шесть кругов без остановки, то нужно отслеживать данные на протяжении всей сессии, чего не было сделано.
Мы должны были увидеть эту проблему раньше. Я не совсем доволен происходящим. Конечно, Формула-1 — это командный вид спорта. Я могу ошибиться, команда может допустить ошибку, но это всегда неприемлемо. Конечно, это даёт опыт, но, если честно, ситуация очень плохая. Такое не должно происходить», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.
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