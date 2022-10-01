Льюис Хэмилтон впервые в сезоне попал в топ-3 по итогам квалификации
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Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые в сезоне попал в тройку сильнейших по итогам квалификации — на прошедшей квалификации Гран-при Сингапура британский гонщик показал третий результат.
До этого лучшим результатом Хэмилтона в сезоне была четвёртая позиция в квалификациях — он становился четвёртым на Гран-при Канады, Франции и Нидерландов.
Примечательно, что Хэмилтон является рекордсменом Формулы-1 по числе поул-позиций — за карьеру британец завоевал 103 поула.
Напомним, первым по итогам квалификации Гран-при Сингапура стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Компанию на первом ряду стартовой решётки в завтрашней гонке ему составит пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
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